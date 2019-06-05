Легендарний голкіпер Буффон офіційно залишився без клубу

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Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон / twitter.com

Легендарний екс-воротар туринського "Ювентуса" та збірної Італії Джанлуїджі Буффон офіційно залишився без клубу.

Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Буффон залишає клуб після завершення сезону 2018/2019.

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Джентльмен на полі й за його межами, незвичайний партнер по команді. Бажаємо всього найкращого в майбутньому! Прощай і спасибі за все,
– повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.

41-річний голкіпер перейшов у французький клуб у 2018 році на правах вільного агента з туринського "Ювентуса". Контракт футболіста з парижанами був підписаний за схемою "1+1". Повідомлялося, що клуб пропонував Буффону нову угоду.

У Лізі 1 італієць провів 17 матчів і за підсумками сезону став разом з клубом чемпіоном Франції.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ПСЖ Трансфери
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