Легендарний голкіпер Буффон офіційно залишився без клубу
Легендарний екс-воротар туринського "Ювентуса" та збірної Італії Джанлуїджі Буффон офіційно залишився без клубу.
Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Буффон залишає клуб після завершення сезону 2018/2019.
Читайте також: Зірка "Баварії" офіційно покидає клуб
Джентльмен на полі й за його межами, незвичайний партнер по команді. Бажаємо всього найкращого в майбутньому! Прощай і спасибі за все,
– повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.
41-річний голкіпер перейшов у французький клуб у 2018 році на правах вільного агента з туринського "Ювентуса". Контракт футболіста з парижанами був підписаний за схемою "1+1". Повідомлялося, що клуб пропонував Буффону нову угоду.
У Лізі 1 італієць провів 17 матчів і за підсумками сезону став разом з клубом чемпіоном Франції.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі