24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Легендарний гонщик Ньюман потрапив у моторошну аварію: відео

-
Аварія Ньюмана / twitter.com/RyanFieldABC

Відомий американський автогонщик Раян Ньюман потрапив в аварію на останньому колі гонки "Дайтона 500" Кубка NASCAR. 42-річний гонщик вижив, але потрапив у лікарню.

Ньюман потрапив у моторошну аварію 16 лютого на швидкості 318 км/год.

Дивіться також: Чемпіон світу з автогонок потрапив у моторошну аварію, вилетівши з обриву в дерева: відео

Від удару суперника автомобіль Ford Mustang Раяна злетів у повітря, а потім довго ковзав дахом по трасі на великій швидкості.

Гонщик команди Roush Fenway Racing отримав серйозні травми, але загрози для його життя, на щастя, немає.

Відразу після гонки пілота доставили в лікарню. Відомо, що Ньюман прийшов до тями і почав розмовляти з родиною та лікарями.

Відео аварії Ньюмана

Попри аварію Ньюман був класифікований дев'ятим на фініші "Дайтони 500". А в загальному заліку Кубка NASCAR Раян займає п'яте місце. Лідирує у чемпіонаті Денні Хемлін.

Що таке "Дайтони 500"? Гонка серії NASCAR Cup, яка відбулася 16 лютого 2020 року. Гонщики подолали понад 200 кіл завдовжки приблизно 4 кілометри. Це перша гонка сезону Кубка NASCAR 2020 року.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Перегони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:35 Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз букмекерів на титульний бій
Михайло Гема
сьогодні 10:15 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Юрій Семенюк
сьогодні 08:05 "Аталанта" українця Маліновського розгромила "Валенсію" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Ігор Саджениця
сьогодні 07:30 "Тоттенхем" сенсаційно програв "Лейпцигу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Михайло Гема
19 лютого 21:35 Як виглядають боліди команд Формули-1 на сезон 2020: фото
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук