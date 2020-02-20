Легендарний гонщик Ньюман потрапив у моторошну аварію: відео

Відомий американський автогонщик Раян Ньюман потрапив в аварію на останньому колі гонки "Дайтона 500" Кубка NASCAR. 42-річний гонщик вижив, але потрапив у лікарню.

Ньюман потрапив у моторошну аварію 16 лютого на швидкості 318 км/год.

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Від удару суперника автомобіль Ford Mustang Раяна злетів у повітря, а потім довго ковзав дахом по трасі на великій швидкості.

Гонщик команди Roush Fenway Racing отримав серйозні травми, але загрози для його життя, на щастя, немає.

Відразу після гонки пілота доставили в лікарню. Відомо, що Ньюман прийшов до тями і почав розмовляти з родиною та лікарями.

Відео аварії Ньюмана

Попри аварію Ньюман був класифікований дев'ятим на фініші "Дайтони 500". А в загальному заліку Кубка NASCAR Раян займає п'яте місце. Лідирує у чемпіонаті Денні Хемлін.

Що таке "Дайтони 500"? Гонка серії NASCAR Cup, яка відбулася 16 лютого 2020 року. Гонщики подолали понад 200 кіл завдовжки приблизно 4 кілометри. Це перша гонка сезону Кубка NASCAR 2020 року.