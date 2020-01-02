Легендарний гонщик підписав контракт з командою Формули-1

Польський гонщик Роберт Кубіца підписав контракт з командою Формули-1 Alfa Romeo. Кубіца став резервним пілотом команди.

Польська нафтопереробна компанія Orlen стала одним з титульних спонсорів швейцарської команди.

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У наступному сезоні колектив виступить під назвою Alfa Romeo Racing Orlen. Команда уклала зі спонсором багаторічну угоду, інформує сайт Alfa Romeo.

У 2020 році бойовими пілотами Alfa Romeo Racing Orlen залишаться Кімі Райкконен та Антоніо Джовінаццо.

Роберт не потребує представлення – це один з найбільш талановитих гонщиків свого покоління. Він наполегливо боровся за те, щоб повернутися у гонки після аварії в ралі. Його зворотний зв'язок буде безцінним, і ми постараємося рухати команду вперед,

– заявив керівник швейцарців Фредерік Вассер.

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У минулому сезоні Роберт повернувся у Формулу-1 після багаторічної перерви. Гонщик виступав за Williams і заробив тільки одне очко.

Кубіцу у Williams замінить Ніколя Латіфі.