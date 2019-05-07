Легендарний гравець "Атлетіко" розплакався на прощанні з клубом. Він провів у команді 9 років

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Легендарний гравець "Атлетіко" розплакався на прощанні з клубом. Він провів у команді 9 років

Уругвайський захисник мадридського "Атлетіко" Дієго Годін покидає клуб. На урочистому прощанні з керівництвом та вболівальниками гравець не стримував сліз.

"Це мої останні дні та матчі за "Атлетіко". Я б хотів сказати вам про це особисто, тому що я дуже люблю клуб і цю футболку. "Атлетіко" не просто клуб для мене, це моя сім'я, тому дуже важко прощатися. Це були прекрасні роки, за які я хотів би подякувати всім. Найпрекрасніша частина моєї кар'єри та життя добігає кінця", – заявив Дієго Годін на прощання.

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Під час своєї промови захисник не стримував сліз. Не стримували сліз і зіркові гості, серед яких наставник "матрацників" Дієго Сімеоне та форвард Антуан Грізманн.

Варто відзначити, що Годін – капітан "Атлетіко". він провів за клуб 387 матчів, у яких забив 27 голів. Саме його удар головою у матчі проти "Барселони" 17 травня 2014 року допоміг "Атлетіко" стати чемпіоном Іспанії. Через тиждень він заб'є гол у ворота "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів. Але його голу не вистачило до перемоги – Рамос зрівняє рахунок незадовго до кінця гри, а вже в ектра-тайм "Реал" переміг.

Ймовірно, Годін продовжить кар'єру в італійському "Інтері". При цьому футболіст відхилив пропозицію "Манчестер Юнайтед" минулого сезону.

 

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Теги: Спорт Футбол Атлетіко
Джерело: 24 канал
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