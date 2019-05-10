Легендарний гравець "Барселони" та "Манчестер Сіті" може стати тренером українського клубу

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Яя Туре
Яя Туре

Півзахисник Яя Туре закінчив футбольну кар'єру. Тепер вже колишній футболіст зосередиться на тренерській кар'єрі. І розпочати він її може саме в Україні.

Таку інформацію озвучив агент Яя Туре Дмитро Селюк. За словами Селюка, він зі своїм клієнтом обирає клуб, де зможе працювати Туре. Серед варіантів команди з України та Росії. Але працюватиме там Яя лише як помічник тренера.

"Зараз він сфокусувався, отримав одну початкову ліцензію категорії С. На даний момент проходить курси для отримання категорії A. Це дасть йому право працювати другим тренером в будь-якій із команд. Буде потрібно ще пару років, щоб він отримав PRO ліцензію, з якою він би міг тренувати команди АПЛ. Хочу, щоб він уже зараз почав тренувати. Попрацює рік або два, а потім поїде тренувати в Англію або до Франції. Колись Яя Туре почав свою кар'єру на пострадянському просторі, зараз я хочу, щоб тренерську кар'єру він почав саме в Росії або Україні, – заявив Селюк.

До слова: Екс-гравець "Барселони" пожалівся на расизм в Україні: Всі люди відсіли від батька на стадіоні

Варто нагадати, що нещодавно Яя Туре провів майстер-клас для юних футболістів "Динамо".

Яя Туре виступав в Україні за донецький "Металург". Також у кар'єрі футболіста були такі команди, як бельгійський "Беневен", грецький "Олімпіакос", "Монако", іспанська "Барселона" та англійський "Манчестер Сіті".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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