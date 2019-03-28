Легендарний гравець "Динамо" очолив полтавську "Ворсклу"

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Віталій Косовський – т.в.о. тренера "Ворскли"
Віталій Косовський – т.в.о. тренера "Ворскли"

Полтавська "Ворскла" отримала нового тренера. Тимчасово виконуючим обов’язків наставника клубу буде Віталій Косовський.

Відповідну інформацію озвучив президент "Ворскли" Роман Черняк. За його словами, Віталія Косовського вже представили команді.

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До цього часу Віталій Косовський працював тренером молодіжної команди "Ворскли". При цьому призначили його на цю посаду лише 17 січня 2019 року. Перед цим він працював із юнацькою та молодіжною командами київського "Динамо".

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Найбільшим розквітом кар’єри гравця Косовського став період виступів півзахисника з 1994 по 2003 роки у складі київського "Динамо" (131 матч, 20 забитих м’ячів). За молодіжну збірну провів 16 поєдинків (4 м’ячі), 25 матчів у футболці національної збірної (2 голи). Шестиразовий чемпіон України, чотириразовий володар Кубка України, півфіналіст Ліги Чемпіонів 1998/1999.

Нагадаємо, полтавська "Ворскла" залишилася без головного тренера, коли 27 березня Василь Сачко подав у відставку.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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