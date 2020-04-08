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Легендарний гравець "Ліверпуля" потрапив в аварію з донькою

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Йон Арне Ріїсе / Getty Images

Колишній захисник "Ліверпуля" Йон Арне Ріїсе потрапив в аварію. Разом з ним в автомобілі перебувала його 19-літня донька.

Аварія сталася у норвезькому місті Олесунн. Спочатку про ДТП повідомила поліція, зазначивши, що водій автомобіля не впорався з керуванням, коли об'їжджав перешкоду на дорозі, та влетів в огорожу. При цьому поліція заявила, що обоє осіб в автомобілі внаслідок аварії втратили свідомість.

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Згодом агент Ріїсе в коментарі Dagbladet підтвердив інформацію, що це саме футболіст потрапив в ДТП, але спростував заяву про втрату свідомості. Однак Ріїсе та його доньку після аварії госпіталізували до лікарні, та їх стан – нормальний. Тож їх відпустили додому.

Хто такий Йон Арне Ріїсе

Йон Арне Ріїсе виступав за "Ліверпуль" з 2001 до 2008 року. За цей час він виграв сім трофеїв з клубом, серед яких і перемога в Лізі чемпіонів у 2007 році.

До "Ліверпуля" він виступав за норвезький "Олесунн" та "Монако", з яким став чемпіоном Франції у 2000 році. А вже після періоду в англійському клубі грав за італійську "Рому", англійський "Фулхем", кіпрський АПОЕЛ (ставав чемпіоном країни), індійські "Делі Динамос" та "Ченнаї", а також "Олесунн". Саме в норвезький клуб він повернувся у 2016 році, щоб закінчити кар'єру, але провів там лише три місяці, після чого і відправився до "Ченнаї".

За збірну Норвегії зіграв 97 матчів, забивши 14 голів.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт ФК Ліверпуль Футбол
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