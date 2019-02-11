Легендарний гравець "Манчестер Юнайтед" очолив клуб з четвертого дивізіону Англії

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз офіційно став тренером скромного клубу "Олдхем". Він отримав офіційний дозвіл на роботу з командою.

Перед тим Пол Скоулз не міг бути тренером команди, адже він є акціонером іншого клубу "Селфорд сіті". Разом з ним акціями володіють його колишні партнери по МЮ Гарі та Філ Невілли, Нікі Батт, Райан Гіггз та Девід Бекхем. Правила Англійської футбольної ліги (English Football League, EFL) в подібних випадках конфлікту інтересів вимагають отримання письмового дозволу організації.

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Тепер же EFL дало відповідний дозвіл, і "Олдхем" офіційно оголосив про підписання угоди з Полом Скоулзом. Вона розрахована на півтора року. Дебютувати у якості тренера клубу Скоулз зможе вже у вівторок, 12 лютого, коли "Олдхем" прийматиме на власному полі "Йовіл Таун".

"Олдхем Атлетік" – клуб з однойменного міста, який засновано 1895 року. Зараз команда виступає у Другій лізі Англії, що є четвертим за силою дивізіоном. Станом на 11 лютого 2019 року "Олдхем" посідає 14 місце у турнірній таблиці.

Хто такий Пол Скоулз

Англійський футболіст, півзахисник. Всю кар’єру виступав за "Манчестер Юнайтед" з 1993 до 2013 року. Загалом зіграв за клуб у 718 матчах. За цей час 11 разів вигравав чемпіонат Англії, двічі – Лігу чемпіонів. Загалом з клубом виграв 25 титулів. Як гравець збірної Англії, виступав на чемпіонатах світу 1998 та 2002 років, а також на чемпіонатах Європи 2000 та 2004 років.

Наприкінці сезону 2010-2011 Пол Скоулз оголосив про закінчення кар’єри футболіста та розпочав роботу помічником тренера структурі МЮ. Однак у січні 2012 року повернувся до головної команди "Манчестер Юнайтед", зігравши ще півтора сезони.

Після закінчення кар’єри футболіста працював експертом на телебаченні. Призначення в "Олдхем" – його перша робота як головного тренера команди.

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