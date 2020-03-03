Легендарний гравець збірної України та "Шахтаря" Олександр Кучер оголосив про закінчення кар'єри
Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Кучер закінчив кар'єру гравця. Невдовзі він може розпочати тренерську кар'єру.
Інформацію про те, що Кучер оголосив про закінчення кар'єри, озвучив журналіст Ігор Циганик. За його словами, Кучер зараз проходить тренерські курси.
"Він зараз вчиться на тренерських курсах, і, цілком можливо, найближчим часом ми дізнаємося про новий проєкт, в якому Олександр Кучер буде головним тренером", – розповів Ігор Циганик.
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- Олександр Кучер народився 22 жовтня 1982 року в Києві.
- Починав займатися у клубі "Атлет". Виховувався в структурі київського "Динамо". Однак за столичний клуб не зіграв жодного матчу на дорослому рівні.
- На професійному рівні дебютував у харківському "Арсеналі" у 2000 році. За три роки в цьому клубі зіграв 59 матчів та забив 5 голів.
- У 2003 році перейшов до донецького "Металурга". Але стати гравцем основи там не вдалося. Спочатку була оренда до вірменського "Бананца", а потім знову повернення до Харкова – "Металіста" та "Арсеналу".
- Влітку 2006 року перейшов до донецького "Шахтаря". Тут виступав до 2017 року. Кучер виграв усі внутрішні українські трофеї у складі донецького "Шахтаря", а також Кубок УЄФА та брав участь у Лізі чемпіонів.
- 15 серпня 2006 року дебютував за збірну України в товариському матчі проти Азербайджану. У своєму першому офіційному матчі за збірну проти Шотландії забив переломний гол після подачі кутового. Тоді українці перемогли 2:0 (другий гол забив Шевченко з пенальті на 89-й хвилині) у відборі на Євро-2008.
- Зіграв 57 матчів за національну збірну України. Був учасником Євро-2012 та Євро-2016.
- У 2017 році, після закінчення контракт з "Шахтарем", перейшов до турецького "Кайсеріспору". Там відіграв два сезони.
- Влітку 2019 року став гравцем львівських "Карпат". Однак важка травма (перелом ноги) завадила досвідченому оборонцю повноцінно відіграти у першій половині сезону (4 матчі в основному складі). Взимку 2020 року покинув "Карпати".
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