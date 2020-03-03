Легендарний гравець збірної України та "Шахтаря" Олександр Кучер оголосив про закінчення кар'єри

Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Кучер закінчив кар'єру гравця. Невдовзі він може розпочати тренерську кар'єру.

Інформацію про те, що Кучер оголосив про закінчення кар'єри, озвучив журналіст Ігор Циганик. За його словами, Кучер зараз проходить тренерські курси.

"Він зараз вчиться на тренерських курсах, і, цілком можливо, найближчим часом ми дізнаємося про новий проєкт, в якому Олександр Кучер буде головним тренером", – розповів Ігор Циганик.

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