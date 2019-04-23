Легендарний Хаві забив божевільний гол та віддав результативний пас: відео

Катарський футбольний клуб "Аль-Садд" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів Азії зустрівся з узбецьким "Пахтакором".

Рахунок у грі на дев'ятій хвилині прямим ударом зі штрафного відкрив колишній півзахисник "Барселони" Хаві.

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Через 20 хвилин гості відігралися, але в підсумку команда Хаві виграла з рахунком 2:1. На 87 хвилині гол забив Бунеджа після пасу Хаві.

У групі D "Аль-Садд" після чотирьох матчів лідирує, маючи у своєму активі 7 очок.

Хаві перейшов у "Аль-Садд" у 2015 році. З 1991 року футболіст перебував у системі "Барселони", в грі якої відігравав провідну роль.

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