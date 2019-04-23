Легендарний Хаві забив божевільний гол та віддав результативний пас: відео

666 Читать новость на русском
Хаві
Хаві / darakchi.uz

Катарський футбольний клуб "Аль-Садд" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів Азії зустрівся з узбецьким "Пахтакором".

Рахунок у грі на дев'ятій хвилині прямим ударом зі штрафного відкрив колишній півзахисник "Барселони" Хаві.

Дивіться також: Мбаппе кумедно зганьбився на тренуванні ПСЖ: відео

Через 20 хвилин гості відігралися, але в підсумку команда Хаві виграла з рахунком 2:1. На 87 хвилині гол забив Бунеджа після пасу Хаві.

У групі D "Аль-Садд" після чотирьох матчів лідирує, маючи у своєму активі 7 очок.

Хаві перейшов у "Аль-Садд" у 2015 році. З 1991 року футболіст перебував у системі "Барселони", в грі якої відігравав провідну роль.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото
сьогодні
16337
Теги: Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка "Манчестер Сіті" запропонував знімати з клубів 9 очок за расизм на трибунах
сьогодні 14:18 Зірка "Манчестер Сіті" запропонував знімати з клубів 9 очок за расизм на трибунах
56
Український футболіст забив неймовірний гол з центру поля, чим спровокував бійку: відео
22 квітня 17:28 Український футболіст забив неймовірний гол з центру поля, чим спровокував бійку: відео
8031
Данк українського баскетболіста потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії: ефектне відео
сьогодні 12:24 Данк українського баскетболіста потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії: ефектне відео
184
Клуб українця програв у плей-офф НБА та встановив ганебний антирекорд: відео
сьогодні 08:24 Клуб українця програв у плей-офф НБА та встановив ганебний антирекорд: відео
251
Футболіст зазнав курйозної травми ока, коли виходив на заміну: відео
22 квітня 20:10 Футболіст зазнав курйозної травми ока, коли виходив на заміну: відео
1622
Новини
Більше новин
Залиште відгук