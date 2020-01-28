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Легендарний Кака здійснив екстремальний стрибок з банджі в горах – відео

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Кака / instagram.com/kaka/

Легенда збірної Бразилії та "Мілану" Рікарду Кака не гає час після завершення футбольної кар'єри. Бразилець екстремально проводить вільний час.

У горах Кака випробував на міцність свої нерви. Зокрема, ексфутболіст стрибнув з банджі.

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Що таке банджі-джампінг? Екстремальний вид спорту. Екстремал, прив’язаний страхувальним еластичним канатом до бази, стрибає з висоти декількох десятків метрів і певний час перебуває у вільному падінні. При наближенні до землі або води канат натягується і стрибун підлітає вгору.

Кака у своєму інстаграмі поділився не тільки фотографіями стрибку, але й відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realidade: uma estrelinha ‍♂️

Допис, поширений Kaká (@kaka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Kaká (@kaka)

Що відомо про Кака?

  • Бразилець прославився виступами за італійський "Мілан", з яким у 2007 році виграв Лігу чемпіонів.
  • Також Кака вигравав з "россонері" чемпіонат та Суперкубок Італії. У 2007 році Кака виграв "Золотий м'яч".
  • У 2009 році бразилець перейшов у мадридський "Реал". З "вершковими" він вигравав Кубок, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.
  • 17 грудня 2017 року Кака оголосив про завершення кар'єри.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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