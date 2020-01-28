Легендарний Кака здійснив екстремальний стрибок з банджі в горах – відео

Легенда збірної Бразилії та "Мілану" Рікарду Кака не гає час після завершення футбольної кар'єри. Бразилець екстремально проводить вільний час.

У горах Кака випробував на міцність свої нерви. Зокрема, ексфутболіст стрибнув з банджі.

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Що таке банджі-джампінг? Екстремальний вид спорту. Екстремал, прив’язаний страхувальним еластичним канатом до бази, стрибає з висоти декількох десятків метрів і певний час перебуває у вільному падінні. При наближенні до землі або води канат натягується і стрибун підлітає вгору.

Кака у своєму інстаграмі поділився не тільки фотографіями стрибку, але й відео.

Що відомо про Кака?