Легендарний Кака здійснив екстремальний стрибок з банджі в горах – відео
Легенда збірної Бразилії та "Мілану" Рікарду Кака не гає час після завершення футбольної кар'єри. Бразилець екстремально проводить вільний час.
У горах Кака випробував на міцність свої нерви. Зокрема, ексфутболіст стрибнув з банджі.
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Що таке банджі-джампінг? Екстремальний вид спорту. Екстремал, прив’язаний страхувальним еластичним канатом до бази, стрибає з висоти декількох десятків метрів і певний час перебуває у вільному падінні. При наближенні до землі або води канат натягується і стрибун підлітає вгору.
Кака у своєму інстаграмі поділився не тільки фотографіями стрибку, але й відео.
Що відомо про Кака?
- Бразилець прославився виступами за італійський "Мілан", з яким у 2007 році виграв Лігу чемпіонів.
- Також Кака вигравав з "россонері" чемпіонат та Суперкубок Італії. У 2007 році Кака виграв "Золотий м'яч".
- У 2009 році бразилець перейшов у мадридський "Реал". З "вершковими" він вигравав Кубок, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.
- 17 грудня 2017 року Кака оголосив про завершення кар'єри.
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