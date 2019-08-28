Легендарний Майк Тайсон дав прогноз на бій Ломаченко – Кемпбелл

Легендарний у минулому американський боксер Майк Тайсон дав прогноз на бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла. Боксери зустрінуться у суботу, 31-го серпня.

Тайсон, який є відкритим шанувальником українця, заявив, що Кемпбелл готовий битися за чемпіонські титули.

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Я ніколи раніше не бачив, як б'ється Люк Кемпбелл, але, здається, у нього за спиною 20 перемог і 2 поразки. Він добре йшов, а потім втратив витривалість. Але це його зміцнило. Люк Кемпбелл буде битися з дуже сильним бійцем. Ломаченко не той, хто вб'є тебе в першому раунді. У нього є стиль. Він любить рухатися, танцювати на рингу.



Ломаченко в рингу, як артист балету на сцені. Кемпбелл хороший. У нього були сотні супротивників і декілька складних боїв. Він готовий боротися за чемпіонство. Я з нетерпінням чекаю бою Ломаченка. Я його великий шанувальник. Він дійсно неймовірний боєць. Жервонта "Танк" Девіс йде без поразок. Було б здорово побачити переможця цієї сутички в бою з ним,

– сказав Тайсон.

На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.