Легендарний Майк Тайсон відновив тренування і готується до повернення на ринг

53-річний ексчемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон заявив про свій намір повернутися в ринг.

Під час інтерв'ю з репером T.I. американець повідомив, що вже тиждень серйозно займається в залі, щоб провести один або кілька виставкових поєдинків.

Дивіться також Майк Тайсон назвав єдиного боксера сучасності, який би міг його перемогти

"Я вже тиждень тренуюся, працюю на лапах. Що можу сказати, досить важко відновлювати кондиції: всі м'язи забиті, тіло прямо болить від роботи на лапах. Так, я тренуюся, намагаюся повернутися на ринг, і, думаю, що знову проведу якийсь виставковий поєдинок або типу того. Я ходжу в зал, щоб набрати форму і провести пару показових боїв в рамках благодійного заходу. Мені цікаві подібні заходи, там можна зібрати кошти для надання допомоги бездомним, постраждалим від наркотиків, – таким як я", – розповів Тайсон.

Чим відомий Майк Тайсон

Майк Тайсон за професійну кар'єру провів 58 боїв. В 50 він здобув перемогу (44 – нокаутом), за що отримав прізвисько "Залізний Майк". Ще шість разів він програвав, а два бої отримали статус "не відбулися".

Дебютував Тайсон на професійному ринзі 5 травня 1985 року. А до кінця цього року провів 15 боїв, перемігши усіх суперників нокаутами.

Ще 13 боїв він провів у 1986 році. 22 листопада він переміг Тревора Бербіка та завоював чемпіонський титул у важкій вазі за версією WBC.

Також він володів поясами WBA, IBF та The Ring.

Найбільш відомі його поразки – двічі проти Евандера Холіфілда (в першому втрата чемпіонського поясу WBA, в реванші – дискваліфікація Тайсона за те, що він відкусив шматок вуха суперника). Також проти Джеймса Дугласа в Токіо. Тоді Тайсон втратив титули WBC, WBA та IBF. Цей бій вважається одним з найбільших апсетів в історії боксу (це бій, де перемогу здобуває відвертий аутсайдер. Ще одним таким боєм стала поразка Ентоні Джошуа Енді Руїсу 1 червня 2019 року).

Останній бій провів 11 червня 2005 року, програвши Кевіну МакБрайту. Тайсону на той час було 38 років та 11 місяців.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram