Легендарний наставник "Динамо" потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії футболу
Легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський потрапив у топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією France Football.
Український тренер посів шосте місце, увійшовши в топ-10 серед всіх наставник за версією видання.
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Екс-тренер "Барселони" і "Аякса" Рінус Міхелс визнаний найкращим тренером в історії клубного футболу.
У топ-3 також увійшли колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон і екс-тренер "Мілана" Арріго Саккі.
Також вище Лобановського в списку France Football виявилися Йоган Кройфф і Пеп Гвардіола, а ось в рамках топ-10 український наставник випередив Еленіо Ерреру, Карло Анчелотті, Ернста Хаппеля і Білла Шенклі.
Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу – на 41 рядку. Цікаво, що Дієго Сімеоне і Юрген Клопп обійшли в рейтингу Арсена Венгера.
Топ-10 тренерів в історії клубного футболу за версією France Football:
1. Рінус Міхелс (Голландія);
2. Алекс Фергюсон (Шотландія);
3. Арріго Саккі (Італія);
4. Йохан Кройфф (Голландія);
5. Пеп Гвардіола (Іспанія);
6. Валерій Лобановський (СРСР, Україна);
7. Еленіо Еррера (Аргентина, Франція);
8. Карло Анчелотті (Італія);
9. Ернст Хаппель (Австрія);
10. Білл Шенклі (Шотландія);
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13. Жозе Моурінью (Португалія);
21. Фабіо Капелло (Італія);
22. Зінедін Зідан (Франція);
23. Віктор Маслов (СРСР);
27. Юрген Клопп (Німеччина);
31. Дієго Сімеоне (Аргентина);
32. Арсен Венгер (Франція);
41. Мірча Луческу (Румунія).