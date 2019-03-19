Легендарний наставник "Динамо" потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії футболу

Легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський потрапив у топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією France Football.

Український тренер посів шосте місце, увійшовши в топ-10 серед всіх наставник за версією видання.

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Екс-тренер "Барселони" і "Аякса" Рінус Міхелс визнаний найкращим тренером в історії клубного футболу.

У топ-3 також увійшли колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон і екс-тренер "Мілана" Арріго Саккі.

Також вище Лобановського в списку France Football виявилися Йоган Кройфф і Пеп Гвардіола, а ось в рамках топ-10 український наставник випередив Еленіо Ерреру, Карло Анчелотті, Ернста Хаппеля і Білла Шенклі.

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу – на 41 рядку. Цікаво, що Дієго Сімеоне і Юрген Клопп обійшли в рейтингу Арсена Венгера.

Топ-10 тренерів в історії клубного футболу за версією France Football:

1. Рінус Міхелс (Голландія);

2. Алекс Фергюсон (Шотландія);

3. Арріго Саккі (Італія);

4. Йохан Кройфф (Голландія);

5. Пеп Гвардіола (Іспанія);

6. Валерій Лобановський (СРСР, Україна);

7. Еленіо Еррера (Аргентина, Франція);

8. Карло Анчелотті (Італія);

9. Ернст Хаппель (Австрія);

10. Білл Шенклі (Шотландія);

...

13. Жозе Моурінью (Португалія);

21. Фабіо Капелло (Італія);

22. Зінедін Зідан (Франція);

23. Віктор Маслов (СРСР);

27. Юрген Клопп (Німеччина);

31. Дієго Сімеоне (Аргентина);

32. Арсен Венгер (Франція);

41. Мірча Луческу (Румунія).

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