Легендарний наставник "Динамо" потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії футболу

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Валерій Лобановський
Валерій Лобановський / Фото з відкритих джерел

Легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський потрапив у топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією France Football.

Український тренер посів шосте місце, увійшовши в топ-10 серед всіх наставник за версією видання.

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Екс-тренер "Барселони" і "Аякса" Рінус Міхелс визнаний найкращим тренером в історії клубного футболу.

У топ-3 також увійшли колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон і екс-тренер "Мілана" Арріго Саккі.

Також вище Лобановського в списку France Football виявилися Йоган Кройфф і Пеп Гвардіола, а ось в рамках топ-10 український наставник випередив Еленіо Ерреру, Карло Анчелотті, Ернста Хаппеля і Білла Шенклі.

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу – на 41 рядку. Цікаво, що Дієго Сімеоне і Юрген Клопп обійшли в рейтингу Арсена Венгера.

Топ-10 тренерів в історії клубного футболу за версією France Football:

1. Рінус Міхелс (Голландія);
2. Алекс Фергюсон (Шотландія);
3. Арріго Саккі (Італія);
4. Йохан Кройфф (Голландія);
5. Пеп Гвардіола (Іспанія);
6. Валерій Лобановський (СРСР, Україна);
7. Еленіо Еррера (Аргентина, Франція);
8. Карло Анчелотті (Італія);
9. Ернст Хаппель (Австрія);
10. Білл Шенклі (Шотландія);
...
13. Жозе Моурінью (Португалія);
21. Фабіо Капелло (Італія);
22. Зінедін Зідан (Франція);
23. Віктор Маслов (СРСР);
27. Юрген Клопп (Німеччина);
31. Дієго Сімеоне (Аргентина);
32. Арсен Венгер (Франція);
41. Мірча Луческу (Румунія).

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Теги: СРСР Новини Спорту Спорт Футбол Пеп Гвардіола Жозе Моурінью Динамо
Джерело: 24 Канал
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