Легендарний Ребров одягнув футболку збірної Угорщини: фото

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / fradi.hu

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров вийшов на поле у футболці збірної Угорщини в матчі ветеранів цієї команди проти збірної UEFA MIP.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".

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Товариський матч відбувся у Будапешті і завершився перемогою збірної ветеранів Угорщини з рахунком 8:5.


Сергій Ребров зіграв за збірну ветеранів Угорщини // Фото: fradi.hu

Ребров був запрошений на цей матчу як гість. Але перед початком поєдинку Сергій підійшов до мене і запитав, чи можна йому вийти на поле. Я поговорив з гравцями обох команд, і вони не стали заперечувати.

Наш тренер вибрав футболку збірної Угорщини і більшу частину часу відіграв в ній. Однак у другому таймі він символічно перейшов зі мною в команду УЄФА,
– сказав 38-річний півзахисник "Ференцвароша" Тамаш Хайналь.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолював київське "Динамо" і "Аль-Ахлі". Влітку 2018 року українець був призначений головним тренером "Ференцвароша".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Сергій Ребров
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