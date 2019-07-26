Легендарний російський футболіст публічно образив екс-тренера "Карпат"

Відомий у минулому футболіст "Спартака" Ігор Шалімов назвав головного тренера московського клубу Олега Кононова "дебілом", через висловлювання про колишнього гравця "червоно-білих" Федора Черенкова.

У російському футболі розгорається черговий скандал. 25 липня відзначали 60-річчя з дня народження відомого гравця "Спартака" Федора Черенкова. Футболісти і тренери "Спартака" відвідали кладовище.

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Головний тренер "Спартака" Олег Кононов у своїй промові привітав померлого футболіста з днем народження. Це викликало обурення у колишнього тренера "Краснодара" Ігор Шалімова, який назвав Кононова "дебілом".

Вітаю Федіра з 60-річчям. Всіх його друзів, всіх уболівальників "Спартака". Всі ми знаємо який гравець і яка людина він був. Рідкість, коли поєднується і простота душевна, і розум, і інтелект. Таких гравців – одиниці. У світі, напевно, була недооцінка Федора. Є такі зірки, як Кройфф і Платіні, Федір знаходиться нарівні з ними. Ми повинні всіляко говорити про це.



У нас на базі встановили телевізори, де гравці переглядають матчі наших ветеранів. Там є і матчі Федіра. Нам би дуже хотілося відповідати цьому рівню. У сучасному дусі, звичайно. Зі мною приїхали молоді півоборонці "Спартака". Дуже хотів би, щоб вони пройнялися тією грою, вивчаючи життя таких людей як Федір,

– сказав Кононов.

А трохи згодом на цитату в своєму Instagram відреагував колишній гравець і тренер "Спартака" Ігорь Шалімов. Відреагував різко: "Звичайно, то сильно – привітати Черенкова з Днем народження і ювілеєм. Чого "Спартак" хоче домогтися з цим дебілом?".

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Кононов запам'ятався в Україні досить успішною роботою зі львівськими "Карпатами". Він очолював "біло-зелених" з 2008-го по 2011 рік.

Двічі білорус виводив "Карпати" в єврокубки, за що був нагороджений Орденом Святого Юрія "за значні досягнення у розвитку спорту у Львові". Після цього він встиг в Україні потренувати "Севастополь" і виграти з ним Першу лігу.