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Легендарний Руні переможно дебютував у складі "Дербі Каунті", віддавши гольовий пас – відео

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Вейн Руні / ФК "Дербі"

Ексфорвард "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні зіграв свій перший поєдинок за "Дербі Каунті" в Чемпіоншипі.

У матчі 26-го туру англійської Чемпіоншипа проти "Барнлсі" (2:1) легендарний форвард вивів "баранів" з капітанською пов'язкою.

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На 45-й хвилині за рахунку 0:0 Руні виконав подачу зі штрафного, віддавши гольовий пас на Джека Мерріотта.

Гольова передача Руні за "Дербі": дивіться відео

"Барнслі" вдалося зрівняти цифри на табло, але Мартін Вагхорн знову вивів "Дербі" вперед, після чого рахунок вже не мінявся – 2:1. 

Перед Вейном Руні буде стоїть завдання допомогти клубу піднятися вище в турнірній таблиці Чемпіоншипа – на даний момент, колектив розташовується на 17-му рядку.

Нагадаємо, що до підписання контракту з "Дербі" Руні два сезони відіграв у чемпіонаті МЛС за "Ді Сі Юнайтед" і сумарно забив за клуб 25 голів в 52 матчах.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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