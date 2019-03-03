Легендарний Шовковський відпочиває із сигарою та пивом: фото

44-річний екс-воротар київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Шовковський, який нині є членом тренерського штабу української національної команди, відпочиває в Швейцарії.

У власному Instagram Олександр поділився фото, де він зображений з сигарою і келихом пива на фоні гір.

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"Вихідні вдалися)))", – прокоментував світлину СаШо.

До слова, кар'єру гравця Шовковський завершив в грудні 2016 року. До складу тренерського штабу збірної України Олександр увійшов у вересні 2018-го.

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