Легендарний Шумахер терміново госпіталізований в Парижі, – ЗМІ

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Міхаель Шумахер терміново госпіталізований
Міхаель Шумахер терміново госпіталізований / Фото з відкритих джерел

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

Дещо раніше: Друзі Міхаеля Шумахера розповіли про значний прогрес у відновленні гонщика

Міхаеля перевезли з вілли в Швейцарії і доставили в лікарню імені Жоржа Помпіду.

При транспортуванні Шумахера ретельно приховували від сторонніх осіб, закривши носилки спеціальним чохлом. Супроводжували його близько 10 лікарів. Очікується, що прославленому німецькому гонщику будуть пересаджувати стовбурові клітини.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

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Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1
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