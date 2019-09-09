Легендарний Шумахер терміново госпіталізований в Парижі, – ЗМІ

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

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Міхаеля перевезли з вілли в Швейцарії і доставили в лікарню імені Жоржа Помпіду.

При транспортуванні Шумахера ретельно приховували від сторонніх осіб, закривши носилки спеціальним чохлом. Супроводжували його близько 10 лікарів. Очікується, що прославленому німецькому гонщику будуть пересаджувати стовбурові клітини.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.