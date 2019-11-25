Легендарний шведський нападник останній матч на домашньому стадіоні зіграє проти "Динамо"

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Маркус Розенберг / mff.se

Поєдинок 5 раунду групового етапу Ліги Європи між "Мальме" та "Динамо", що відбудеться у четвер, 28 листопада, стане останнім для 37-річного капітана шведів Маркуса Розенберга на рідному стадіоні.

Футбольний клуб "Мальме" на офіційному сайті оголосив про те, що після фінального свистка матчу з "Динамо" буде проведено символічну церемонію прощання багаторічного капітана Маркуса Розенберга з уболівальниками. 

Хто такий Маркус РозенбергНа момент гри проти киян у футболці "Мальме" Маркус Розенберг провів 372 матчі та забив 140 голів.

Також за свою кар'єру форвард виступав за голландський "Аякс", німецький "Вердер", іспанський "Расинг" та англійський "Вест Бромвіч". Нападник провів 33 матчі за збірну Швеції, в яких забив 6 голів.

На честь такої події "Мальме" підготував для всіх охочих пам'ятні футболки з одним із найкращих гравців своєї команди всіх часів. Придбати їх, як і спеціальний шарф, можна в офіційному магазині клубу.


Маркус Розенберг у спеціальній футболці на його честь (фото: mff.se)

Окремо слід відзначити, що вболівальники "Мальме" спеціально до останнього матчу Розенберга проводять акцію зі збору коштів на виготовлення банерів на честь свого капітана. Усі банери будуть розвішені по стадіону під час гри з "Динамо".

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи Динамо
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