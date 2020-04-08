Легендарний швейцарський хокеїст Шаппот помер від коронавірусу

Швейцарський хокеїст Роджер Шаппот, який провів понад 100 матчів за національну збірну помер від коронавірусу. Хокеїсту було 79 років.

Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (HIIT).

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Хокеїст був госпіталізований 20 березня з легкою формою COVID-19. Через кілька днів його відпустили додому. На початку квітня його стан погіршився, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Вранці, 7 квітня, він помер.

Він програв битву,

– написали у твіттері.

Шаппот був легендою швейцарського хокею.

За збірну Швейцарії Роджер зіграв понад 100 матчів, брав участь на Олімпійських іграх 1964 року і трьох чемпіонатах світу (1959, 1962, 1972). Визнавався кращим бомбардиром країни.

У 38-річному віці завершив кар'єру на найвищому рівні, але продовжував грати у хокей в аматорських командах ще до 57 років.

У Шаппота було четверо дітей – три дочки та син. Через нинішню пандемію його сім'я організує урочисте прощання 17 жовтня, в день, коли він відсвяткував би свій 80-й день народження.

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