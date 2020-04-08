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Легендарний швейцарський хокеїст Шаппот помер від коронавірусу

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Роджер Шаппот / IIHF

Швейцарський хокеїст Роджер Шаппот, який провів понад 100 матчів за національну збірну помер від коронавірусу. Хокеїсту було 79 років.

Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (HIIT).

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Хокеїст був госпіталізований 20 березня з легкою формою COVID-19. Через кілька днів його відпустили додому. На початку квітня його стан погіршився, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Вранці, 7 квітня, він помер.

Він програв битву, 
– написали у твіттері.

  • Шаппот був легендою швейцарського хокею.
  • За збірну Швейцарії Роджер зіграв понад 100 матчів, брав участь на Олімпійських іграх 1964 року і трьох чемпіонатах світу (1959, 1962, 1972). Визнавався кращим бомбардиром країни.
  • У 38-річному віці завершив кар'єру на найвищому рівні, але продовжував грати у хокей в аматорських командах ще до 57 років.

У Шаппота було четверо дітей – три дочки та син. Через нинішню пандемію його сім'я організує урочисте прощання 17 жовтня, в день, коли він відсвяткував би свій 80-й день народження.

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Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Втрати Спорт Хокей
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