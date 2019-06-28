Легендарний стадіон може знову приймати матчі чемпіонату України

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Стадіон "Авангард" Ужгород
Стадіон "Авангард" Ужгород / Вікіпедія

Стадіон "Авангард", який прийняв перший матч в історії збірної України, повертається у великий футбол.

За інформацією Sport Arena, стадіон "Авангард" обласного центру Закарпаття потрапив у реєстр ПФЛ, отже, на ньому можуть проводитися матчі чемпіонату України.

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Як повідомив директор СДЮСШОР Ужгорода Вадим Дьордь, на цій арені планує проводити домашні матчі ФК Ужгород — дебютант Другої ліги. Також у реєстр внесено Минай-Арену та стадіон Спартак в Ужгороді.

Нещодавно стало відомо, що 7 нових команд візьмуть участь у новому сезоні чемпіонату України в Другій лізі.

Серед них: ФК "Ужгород", "Альянс" (Липова Долина), ВПК-Агро (Магдалинівський район), "Діназ" (Вишгород), а також другі команди "Оболоні-Бровар", краматорського "Авангарду" і одеського "Чорноморця".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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