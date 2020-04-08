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Легендарний стадіон у Харкові може стати госпіталем для хворих на коронавірус

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Стадіон "Металіст" / metalist.ua

На стадіоні "Металіст", який розташовується у Харкові у разі необхідності може бути розгорнуто госпіталь для хворих на COVID-19,

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі програми "Віддзеркалення" на телеканалі "АТН Харків".

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Ми наразі розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, зокрема і лікарів, інспектували стадіон, і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є (там можна розмістити велику кількість людей), зробити такий госпіталь,
– сказав Кучер

Окрім того, для боротьби з пандемією COVID-19 у Харківській області планують використати й тренувальну базу "Металіст" у селищі Високий. Там є змога розмістити велику кількість людей. Можливо базу будуть використовувати як місце для обсервації, чи як госпіталь.

Голова ОДА про готовність Харківської області до піку пандемії коронавірусу

Станом на ранок, 8 квітня, в Україні зафіксовано 1462 випадки захворювань на коронавірус, із них 45 осіб померли та 28 одужали.


Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Спорт Футбол
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