Легендарний тенісний турнір Вімблдон скасують вперше за 75 років

У найближчі дні буде прийнято рішення про скасування Вімблдону-2020 через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Найкращі тенісисти планети повинні були битися на трав'яних кортах Вімблдону з 29 червня по 12 липня. Однак, як і багато інших змагання, в 2020 році він не відбудеться.

Екстрене засідання Ради директорів Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крикету, анонсоване раніше на цьому тижні, буде складатися з декількох телеконференцій і "практично напевно" завершиться відміною змагання.

Вімблдонський турнір проводять з 1877 року, а останній раз його скасовували в 1945 році – 75 років тому.

Також повідомляється, що Вімблдон застрахований від наслідків коронавируса краще за більшість спортивних подій світу, оскільки кілька років тому спеціально погодив умови страхових виплат на випадок пандемії.

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