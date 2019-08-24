Легендарний Тимощук гратиме за футзальний клуб з Росії

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Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук / ФК "Зеніт"

Український помічник головного тренера "Зеніту" Анатолій Тимощук гратиме за футзальний клуб.

Екс-капітан збірної України зіграє за "АЖІО" з Санкт-Петербурга. Українець заявлений під номером 44.

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Варто зазначити, що "АЖІО" виступатиме в Балтійській футзальній лізі.

Спорт 24 писав, що Анатолій Тимощук має проблеми із законом. За словами його дружини Надії Навроцької, з якою зараз триває процес розлучення.

Процес розлучення розпочався ще у 2014 році. Але він триває і досі. При цьому процеси відбуваються у різних країнах. Один з них – у Німеччині. Саме у цій країні проти Анатолія Тимощука порушили дві кримінальні справи.

Несподівано: Футболіст Тимощук у своїх російських ресторанах пропагує радянську символіку, – дружина

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Росії
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