Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру

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Луї ван Гал і Жозе Моурінью
Луї ван Гал і Жозе Моурінью / GETTY IMAGES

Колишній головний тренер збірної Нідерландів, "Барселони" та "Баварії" Луї ван Гал пояснив, чому більше не буде тренувати.

Тренер зізнався, що пообіцяв своїй дружині, що завершить з футболом.

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"Я закінчую. Моя дружина перестала працювати 22 роки тому, щоб супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати у 55 років. Мені вже більше, ніж 65. Я не можу продовжувати нескінченно. Як і футболісти, моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона просто щаслива", – цитує ван Гала As.

Луї ван Гал очолював АЗ, "Аякс", "Барселону", "Баварію" і "Манчестер Юнайтед". 67-річний фахівець виграв 20 трофеїв за кар'єру тренера, включаючи Лігу чемпіонів-1994/95 з "Аяксом". 

Найуспішніший відрізок кар'єри ван Гал провів у "Аяксі", з яким виграв 11 титулів. Також чотири титули нідерландець здобув з "Барселоною" та три з "Баварією". Зі збірною Нідерландів ван Гал у 2014 році став бронзовим призером чемпіонату світу в Бразилії.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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