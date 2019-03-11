Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру

Колишній головний тренер збірної Нідерландів, "Барселони" та "Баварії" Луї ван Гал пояснив, чому більше не буде тренувати.

Тренер зізнався, що пообіцяв своїй дружині, що завершить з футболом.

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"Я закінчую. Моя дружина перестала працювати 22 роки тому, щоб супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати у 55 років. Мені вже більше, ніж 65. Я не можу продовжувати нескінченно. Як і футболісти, моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона просто щаслива", – цитує ван Гала As.

Луї ван Гал очолював АЗ, "Аякс", "Барселону", "Баварію" і "Манчестер Юнайтед". 67-річний фахівець виграв 20 трофеїв за кар'єру тренера, включаючи Лігу чемпіонів-1994/95 з "Аяксом".

Найуспішніший відрізок кар'єри ван Гал провів у "Аяксі", з яким виграв 11 титулів. Також чотири титули нідерландець здобув з "Барселоною" та три з "Баварією". Зі збірною Нідерландів ван Гал у 2014 році став бронзовим призером чемпіонату світу в Бразилії.

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