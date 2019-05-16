Легендарний тренер готовий очолити "Динамо" з нового сезону

Колишній тренер збірної Англії з футболу швед Свен-Йоран Ерікссон проявляє бажання очолити київське "Динамо" з наступного сезону.

Про це заявив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський з посиланням на власні джерела. За його словами, Ерікссон хотів би попрацювати в "Динамо".

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Нещодавно спробу потрапити в "Динамо" зробив Свен-Йоран Ерікссон, який останні 6 років працював у Китаї та збірній Філіппін. Як мені сказав чоловік, який з ним спілкувався особисто, дідусь при здоровому розумі й твердій пам'яті. Він говорив, що йому було б цікаво попрацювати саме з "Динамо", з клубом з такими великими традиціями. Не знаю, чи дійшла ця інформація до президента клубу Ігоря Суркіса,

– сказав Співаковський.

Ерікссон почав тренерську кар'єру у 1976 році. Серед відомих клубів Ерікссон працював у португальській "Бенфіці", італійських клубах "Рома", "Фіорентина", "Лаціо", в англійському "Манчестер Сіті", збірних Англії та Мексики.

71-річний фахівець ставав чемпіоном Швеції, Італії, тричі Португалії. Разом з "Лаціо" швед вигравав Кубок володарів кубків (1998/99) та Суперкубок УЄФА (1999).

Що стосується "Динамо", то наставник киян білорус Олександр Хацкевич може покинути клуб влітку. Його контракт з "біло-синіми" чинний до завершення цього сезону. Наразі не відомо, чи залишиться Хацкевич у клубі. ЗМІ повідомляли, що "Динамо" може очолити Олексі Михайличенко, проте фахівець начебто відмовився від пропозиції.

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