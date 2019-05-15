Легендарний тренер "Шахтаря" отримав роботу в топ-клубі

Екс-головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу на майбутньому тижні офіційно отримає посаду в "Бешикташі".

Румунський фахівець повинен бути оголошений спортивним директоро стамбульського клубу вже на наступному тижні.

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Новим тренером "Бешикташа" повинен стати екс-гравець "Реала" Гуті, який змінить на посту Шекола Гюнеша. Очікується, що Гюнеш буде працювати зі збірною Туреччини.

"Бешикташ" на даний момент знаходиться на 3 місці турецької Суперліги, маючи в своєму активі 62 очки після 32 турів.

До слова, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон.

Раніше Мірча Луческу сказав, що здивований місцем Валерія Лобановського в рейтингу найкращих тренерів за версією France Football. Валерій Васильович виявився в списку на шостій позиції, а Луческу – на 41-й. Однак згодом фахівець вибачився .

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