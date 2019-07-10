Легендарний український коментатор повертається в ефір

Відомий український коментатор Дмитро Джулай стане коментатором на Setanta Sport.

Зокрема, на матчах АПЛ і Кубка Англії буде працювати саме Дмитро Джулай, який буде вести коментар українською мовою. Про це розповіла керівник телеканалу в Україні Марія Лисенко.

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Рада повідомити, що Дмитро Джулай приєднається до команди Сетанта Спорт Україна, він буде коментувати Англійську прем'єр-лігу і Кубок Англії на українській мові.



Також наші глядачі почують прекрасних коментаторів, з якими ми працюємо по Євразії - Олексія Іванова, Юрія Кириченка, Вадима Плачинду, В'ячеслава Поночевна, Ігоря Бойка і Володимира Клапана,

– розповіла Лисенко.

Хто такий Дмитро Джулай?

​43-річний коментатор Дмитро Джулай здобув популярність по роботі на УТ-1, ТЕТ, "Спорт-1". Був членом редакційної ради "Поверхность ТВ", а з 2012 року працював на Setanta Sport Євразія (Дублін). Джулай був коментатором для українського телебачення трьох чемпіонатів світу (1998, 2002, 2010) і трьох чемпіонатів Європи (2000, 2004, 2008).

Setanta Sport почне свою роботу в Україні з 1 серпня. Перший час канал буде поширюватися тільки в ОТТ-сервісах, і буде працювати по платній моделі. Мовлення телеканалу буде здійснюватися українською мовою.

Компанія Setanta ще з 2012 року працює на російській мові на деякі пост-радянські країни. Раніше мовлення велося з Дубліна, але з осені 2018 року воно ведеться з Києва.