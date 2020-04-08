Легендарний український шахіст розкритикував турнір в Росії під час пандемії коронавірусу
Легендарний український шахіст, олімпійський чемпіон і віцечемпіон світу, Василь Іванчук розповів, що стежив за турніром претендентів у російському Єкатеринбурзі.
Як відомо, з 27 березня турнір претендентів ФІДЕ припинений в Єкатеринбурзі через пандемію коронавірусу.
Читайте також Визначилися найкращі шахісти року в Україні
Іванчук зазначив, що думав тільки про одне: "Хоч би все залишилися здорові. Гру я сприймав як щось другорядне", пише chess-news.ru.
На запитання, чи зміг би він сам грати в умовах, що склалися, гросмейстер відповів: "Думаю, що не зміг би. У всякому разі, це було б вкрай важко. Не хотів би бути на місці будь-якого з учасників турніру, це однозначно".
"Мені здається, в першу чергу людина повинна дбати про те, щоб бути живим і здоровим. А так себе підставляти під такий ризик... Для чого? Я розумію, що люди хочуть стати чемпіонами світу. З іншого боку, ні для кого ж не секрет, що це не бідні люди, і це далеко не останній турнір для кожного з них. Заради чого?", – дивується Іванчук.
Додамо, що турнір претендентів стартував ще під час пандемії коронавірусу. Було зіграно перше коло змагань, а потім організатори вирішили зупинити турнір.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Найкращий бомбардир чемпіонату Англії та чемпіон світу потрапив до реанімаціїсьогодні , 11:21
-
Українські футболісти та їх другі половинки знялися у кумедному ролику проти коронавірусу: відеосьогодні , 10:10
-
Новий Шевченко: відомий агент назвав наступника легендарного українцясьогодні , 15:51
-
Зірковий Роналду оцінив челендж від української легкоатлетки Левченкосьогодні , 14:00
-
Як і де можна займатися спортом під час карантинусьогодні , 10:33
-
Перший український клуб офіційно знизив зарплати футболістам через карантинсьогодні , 13:48