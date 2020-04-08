Легендарний український шахіст розкритикував турнір в Росії під час пандемії коронавірусу

Легендарний український шахіст, олімпійський чемпіон і віцечемпіон світу, Василь Іванчук розповів, що стежив за турніром претендентів у російському Єкатеринбурзі.

Як відомо, з 27 березня турнір претендентів ФІДЕ припинений в Єкатеринбурзі через пандемію коронавірусу.

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Іванчук зазначив, що думав тільки про одне: "Хоч би все залишилися здорові. Гру я сприймав як щось другорядне", пише chess-news.ru.

На запитання, чи зміг би він сам грати в умовах, що склалися, гросмейстер відповів: "Думаю, що не зміг би. У всякому разі, це було б вкрай важко. Не хотів би бути на місці будь-якого з учасників турніру, це однозначно".

"Мені здається, в першу чергу людина повинна дбати про те, щоб бути живим і здоровим. А так себе підставляти під такий ризик... Для чого? Я розумію, що люди хочуть стати чемпіонами світу. З іншого боку, ні для кого ж не секрет, що це не бідні люди, і це далеко не останній турнір для кожного з них. Заради чого?", – дивується Іванчук.

Додамо, що турнір претендентів стартував ще під час пандемії коронавірусу. Було зіграно перше коло змагань, а потім організатори вирішили зупинити турнір.

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