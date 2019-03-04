Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття

Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко (64-5, 53 КО) претендує на звання найкращого боксера десятиліття.

Українець претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією видання Sporting News.

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У період з 2010-го по 2017 роки Володимир Кличко провів 13 боїв, здобувши 11 перемог (сім – дострокових). Серед його кращих перемог видання називають поєдинки із Семом Пітером, Девідом Хеєм, Тоні Томпсоном, Олександром Повєткіним та Кубратом Пулєвим. Перемога Володимира над Брайантом Дженінгсом у квітні 2015-го стала для українця 22-ю поспіль за останні 11 років – неймовірний результат для суперважкого дивізіону. У 39-річному віці він програв Тайсону Ф'юрі, але в 41 виглядав відмінно у бою проти Ентоні Джошуа,

– пояснили свій вибір укладачі рейтингу.

Претенденти на звання боксера десятиліття:

Володимир Кличко (11-2, 7 КО)

Андре Ворд (11-0, 3 КО)

Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)

Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)

Геннадій Головкін (20-1-1, 19 КО)

Також редакція видання зазначила Ентоні Джошуа, Теренса Кроуфорда, Деонтея Вайлдера і Василя Ломаченка, але заявила, що вони ще не досягли того рівня, щоб претендувати на звання найкращих в десятилітті.

Спорт 24 писав, що Володимир Кличко веде попередні переговори з онлайн-стрімінгом DAZN, а в січні 2019-го року авторитетний британський експерт Стів Барнс заявив про те, що українець збирається повернутися в ринг.

Сам же Володимир, спростував інформацію про те, що може невдовзі повернутися на ринг, назвавши це "першоквітневим жартом".

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