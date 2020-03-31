Легендарний воротар "Барселони" Рюшту Речбер потрапив у реанімацію через коронавірус

Колишній воротар збірної Туреччини, "Фенербахче" і каталонської "Барселони" Рюшту Речбер потрапив до лікарні після зараження коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє Marca, за останню добу стан Речбера різко погіршився – зараз він знаходиться в критичному стані.

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Коронавірусом легендарний футболіст заразився від своєї дружини Ішіль, яка відвідувала США. Вона не витримала 14-денний карантин. До слова, фанати навіть звинувачували її в зараженні Рюшту, однак Ішіль запевнила, що тест не виявив вірусу ні в неї, ні у дітей.

Станом на 30 березня в Туреччині зафіксовано 11535 випадків захворювання COVID-19, 168 осіб померли.

Хто такий Рюшту Речбер

У складі збірної Туреччини Речбер зіграв 120 матчів. З нею він вигравав бронзові медалі чемпіонату світу.



На клубному рівні колишній воротар пограв за декілька турецьких команд і іспанську Барселону. Він був включений королем футболу Пеле до списку ФІФА 100, що складається з найвидатніших гравців у історії.

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