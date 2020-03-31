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Легендарний воротар "Барселони" Рюшту Речбер потрапив у реанімацію через коронавірус

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Рюшту Речбер захворів коронавірусом / Getty Images

Колишній воротар збірної Туреччини, "Фенербахче" і каталонської "Барселони" Рюшту Речбер потрапив до лікарні після зараження коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє Marca, за останню добу стан Речбера різко погіршився – зараз він знаходиться в критичному стані.

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Коронавірусом легендарний футболіст заразився від своєї дружини Ішіль, яка відвідувала США. Вона не витримала 14-денний карантин. До слова, фанати навіть звинувачували її в зараженні Рюшту, однак Ішіль запевнила, що тест не виявив вірусу ні в неї, ні у дітей.

Станом на 30 березня в Туреччині зафіксовано 11535 випадків захворювання COVID-19, 168 осіб померли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR

Публикация от Isil Recber (@isilrecber)

Хто такий Рюшту Речбер
У складі збірної Туреччини Речбер зіграв 120 матчів. З нею він вигравав бронзові медалі чемпіонату світу.

На клубному рівні колишній воротар пограв за декілька турецьких команд і іспанську Барселону. Він був включений королем футболу Пеле до списку ФІФА 100, що складається з найвидатніших гравців у історії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту ФК Барселона Спорт Футбол
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