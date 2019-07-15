Легендарний воротар після серцевого нападу офіційно завершив кар'єру гравця

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Ікер Касільяс увійде в тренерський штаб "Порту"
Ікер Касільяс увійде в тренерський штаб "Порту" / Фото з відкритих джерел

Іспанський воротар "Порту" Ікер Касільяс в новому сезоні не буде виступати в складі команди на полі, а займе керівну посаду в клубі.

Португальський клуб "Порту" оголосив, що 38-річний голкіпер Ікер Касільяс, який в травні переніс серцевий напад на тренуванні, увійде до тренерського штабу клубу в наступному сезоні.

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Легендарний іспанець стане сполучною ланкою між гравцями, тренерським штабом і керівництвом "Порту", а сфера його діяльності може бути і поширена на інші функції всередині клубу.

Раніше воротар заявляв, що не збирається завершувати кар'єру найближчим часом. Невідомо, чи повернеться він після наступного сезону знову до гри за команду.

1 травня Касільясу стало погано під час тренування "Порту", іспанцеві діагностували інфаркт міокарда. Легендарного воротаря доставили в одну з клінік міста, де провели обстеження.

Касільяс грає в "Порту" з 2015 року. До переходу в стан "драконів" чемпіон світу-2010 і чемпіон Європи 2008-го і 2012 років всю кар'єру провів в мадридському "Реалі".

У минулому сезоні Касільяс відіграв за клуб в 31 матчі чемпіонату Португалії. "Дракони" зайняли в Прем'єр-лізі друге місце і зіграють в кваліфікації Ліги чемпіонів в новому сезоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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