Легендарний воротар, який пережив інфаркт 2 місяці тому, повернувся до тренувань

Екс-голкіпер мадридського "Реала" і збірної Іспанії Ікер Касільяс повернувся до тренувань в португальському "Порту" через два місяці після серцевого нападу.

Іспанський воротар на своїй сторінці в Twitter розмістив фото, яке підписав: "Повернутися до роботи. Перший день".

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Це перша поява 38-річного кіпера там від початку травня. Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня прямо з тренування "Порту" через серцевий напад. Пізніше періодично з'являлася інформація про те, що голкіпер більше не повернеться на поле, але сам Касільяс цього не підтвердив.

Португальський клуб вже повідомив, що має наміри залишити Касільяса як співробітниках клубу, і вже зробив йому пропозицію продовжити роботу в "Порту" після закінчення кар'єри. Поки деталі того, що було запропоновано воротареві не розголошуються.

У сезоні 2018/19 Ікер Касільяс провів за португальський гранд 42 матчі в усіх турнірах. Раніше впродовж 16-ти сезонів він захищав ворота мадридського "Реала".