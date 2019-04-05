Легендарний воротар збірної України перейшов у бокс: фото

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Олександр Шовковський
Олександр Шовковський / ФК "Динамо"

44-річний екс-воротар київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Шовковський почав займатися боксом.

Шовковський в одному з київських залів тренується під керівництвом 29-річного Ігоря Фаніяна (16-20-3, 8 КО), який виступає в першій середній вазі.

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Олександр Шовковський завершив ігрову кар'єру в грудні 2016 року. Всього за "Динамо" Олександр зіграв 635 матчів, з ними став 14-кратним чемпіоном України, 11 разів вигравав Кубок і 6 разів – Суперкубок України.

За збірну України Олександр зіграв 92 поєдинки, прийнявши разом з нею участь на чемпіонаті світу-2006. При цьому на домашньому чемпіонаті Європи-2012 воротар не зміг взяти участь через важку травму, після отримання якої вирішив завершити виступи за національну команду.

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Теги: Бокс Новини Спорту Спорт Футбол
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