Легендарний захисник покинув луганську "Зорю"

Луганська "Зоря" попрощалася одразу з двома гравцями – воротарем Олегом Чуваєвим та захисником В'ячеславом Чечером.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті клубу. Зазначається, що у гравців закінчилися терміни контрактів, а керівництво клубу вирішило їх не продовжувати.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Варто зазначити, що В'ячеслав Чечер зіграв 410 матчів в УПЛ (33 матчі за "Кривбас", 321 гра за донецький "Металург", 9 матчів за "Карпати" та 47 ігор за "Зорю"), і посідає третє місце у списку "гвардійців" чемпіонату. Ще три матчі, і він вийде на перше місце. Однак минулого сезону він зіграв лише у чотирьох матчах за "Зорю", а у більшості випадків навіть не потрапляв до заявки на матч.

Також "Зорю" покинули тренери Ігор Фокін, Олександр Ногін, Олександр Грицай, а також керівник науково-аналітичної групи Валерій Михайленко.