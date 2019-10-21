Легендарного американського боксера звинуватили в сексуальному насильстві

225 Читать новость на русском
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя / GETTY IMAGES

Відомого американського боксера Оскара Де Ла Хойю звинуватили в сексуальному насильстві. Позов до Де Ла Хойя Верховному суду Лос-Анджелеса (СГША) подала жінка, використовуючи псевдонім "Джейн Доу" для захисту своєї особистості.

Як повідомляє TMZ, у документах вона описала себе як ліцензовану професійну медсестру. Вона начебто познайомилася з Оскаром у 2016 році. Жінка стверджує, що у них були постійні сексуальні відносини з обопільної згоди.

Читайте також: Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію

Інцидент стався у листопаді 2017 року, коли боксер запросив її у свій новий будинок в Пасадені. В описі подій вона стверджує, що п'яний Де Ла Хойя насильно засунув їй кулак у піхву. Вона стверджує, що кричала від болю і просила боксера зупинитися.

Після інциденту вона звернулася до фахівця, який діагностував у неї посттравматичний стресовий розлад. У позові не вказано, чи подала вона заяву в поліцію.

Позивач вимагає невказану фінансову компенсацію за сексуальне й гендерне насильство, халатність та навмисне заподіяння емоційного стресу.

Де Ла Хойя поки не став коментувати цю подію.

Хто такий Оскар Де Ла Хойя?Легендарний боксер, ексчемпіон світу в шести вагових категоріях. Олімпійський чемпіон 1992 року в категорії до 60 кілограмів. 15 квітня 2009 року на пресконференції у Лос-Анджелесі оголосив про завершення кар'єри професійного боксера.

Бої за його участі були куплені на кабельних телегігантах на суму в 696,000,000 доларів. Оскар – засновник промоутерської компанії Golden Boy Promotions. Одружений на співачці Міллі Корретхер.

blog_ava
Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
сьогодні
7199
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 17:10 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1351
Хор імені Верьовки: від виконання гімну України на матчі збірної до скандалу з "Квартал 95"
сьогодні 11:50 Хор імені Верьовки: від виконання гімну України на матчі збірної до скандалу з "Квартал 95"
Ігор Саджениця 729
За пів години потому, як ми поїхали, почав працювати снайпер, – Вірастюк про поїздку на передову
сьогодні 11:12 За пів години потому, як ми поїхали, почав працювати снайпер, – Вірастюк про поїздку на передову
Ігор Саджениця 1512
"Ліверпуль" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у грі зі скандальним суддівством: відео
сьогодні 10:01 "Ліверпуль" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у грі зі скандальним суддівством: відео
Михайло Гема 909
"Шальке" програв "Хоффенхайму", "Боруссія" Д виграла дербі: результати 8 туру Бундесліги
20 жовтня 21:02 "Шальке" програв "Хоффенхайму", "Боруссія" Д виграла дербі: результати 8 туру Бундесліги
Ігор Саджениця 422
Новини
Більше новин
Залиште відгук