Легендарного американського боксера звинуватили в сексуальному насильстві

Відомого американського боксера Оскара Де Ла Хойю звинуватили в сексуальному насильстві. Позов до Де Ла Хойя Верховному суду Лос-Анджелеса (СГША) подала жінка, використовуючи псевдонім "Джейн Доу" для захисту своєї особистості.

Як повідомляє TMZ, у документах вона описала себе як ліцензовану професійну медсестру. Вона начебто познайомилася з Оскаром у 2016 році. Жінка стверджує, що у них були постійні сексуальні відносини з обопільної згоди.

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Інцидент стався у листопаді 2017 року, коли боксер запросив її у свій новий будинок в Пасадені. В описі подій вона стверджує, що п'яний Де Ла Хойя насильно засунув їй кулак у піхву. Вона стверджує, що кричала від болю і просила боксера зупинитися.

Після інциденту вона звернулася до фахівця, який діагностував у неї посттравматичний стресовий розлад. У позові не вказано, чи подала вона заяву в поліцію.

Позивач вимагає невказану фінансову компенсацію за сексуальне й гендерне насильство, халатність та навмисне заподіяння емоційного стресу.

Де Ла Хойя поки не став коментувати цю подію.

Хто такий Оскар Де Ла Хойя?Легендарний боксер, ексчемпіон світу в шести вагових категоріях. Олімпійський чемпіон 1992 року в категорії до 60 кілограмів. 15 квітня 2009 року на пресконференції у Лос-Анджелесі оголосив про завершення кар'єри професійного боксера.



Бої за його участі були куплені на кабельних телегігантах на суму в 696,000,000 доларів. Оскар – засновник промоутерської компанії Golden Boy Promotions. Одружений на співачці Міллі Корретхер.