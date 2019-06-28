Легендарного Бекхема розкритикували за поцілунок в губи з 7-річною донькою: фото

767 Читать новость на русском
Девід Бехкем
Девід Бехкем / Фото з відкритих джерел

Легенду англійського футболу Девіда Бекхема розкритикували через поцілунок в губи з семирічною дочкою під час матчу жіночого Чемпіонату світу з футболу.

Разом з Девідом з трибун арени спостерігала за матчем його семирічна донька Гарпер. Девід не приховував ніжних почуттів до доньки, а в один з моментів навіть поцілував Гарпер у губи.

Читайте також: Ідеальний вихід: Вікторія та Девід Бекхем зачарували появою на весіллі друзів

Багато користувачів у соціальних мережах виступили з критикою таких дій колишнього футболіста.

“Це жахливо, так не можна поводитися”, – написав один з користувачів Twitter. “Виглядає дивно. Вам так не здається?”, – додав інший. Однак, були й ті, хто став на захист Девіда.

Додамо, що Бекхем не вперше так показує свою любов до дочки. У листопаді 2018 року Девіда вже критикували за імітацію поцілунку з дочкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas is coming Let’s go skate ️

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

До слова, разом з дружиною Вікторією Девід виховує чотирьох дітей: 20-річного Брукліна, 16-річного Ромео, 14-річного Круза та 7-річну Харпер.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Пожежа спалахнула на вокзалі у Львові: фото і відео
сьогодні
9024
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
сьогодні 13:13 Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
285
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3635
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1495
Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
сьогодні 10:35 Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
2291
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 346
Новини
Більше новин
Залиште відгук