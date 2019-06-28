Легендарного Бекхема розкритикували за поцілунок в губи з 7-річною донькою: фото

Легенду англійського футболу Девіда Бекхема розкритикували через поцілунок в губи з семирічною дочкою під час матчу жіночого Чемпіонату світу з футболу.

Разом з Девідом з трибун арени спостерігала за матчем його семирічна донька Гарпер. Девід не приховував ніжних почуттів до доньки, а в один з моментів навіть поцілував Гарпер у губи.

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David Beckham risks wrath of trolls by kissing daughter Harper at England match https://t.co/nFKhGROcTl pic.twitter.com/PbJ9fIZmtg — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 27 июня 2019 г.

Багато користувачів у соціальних мережах виступили з критикою таких дій колишнього футболіста.

“Це жахливо, так не можна поводитися”, – написав один з користувачів Twitter. “Виглядає дивно. Вам так не здається?”, – додав інший. Однак, були й ті, хто став на захист Девіда.

Додамо, що Бекхем не вперше так показує свою любов до дочки. У листопаді 2018 року Девіда вже критикували за імітацію поцілунку з дочкою.

До слова, разом з дружиною Вікторією Девід виховує чотирьох дітей: 20-річного Брукліна, 16-річного Ромео, 14-річного Круза та 7-річну Харпер.

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