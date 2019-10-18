Легендарного тренера МЮ Фергюсона звинуватили в здачі матчу "Ювентусу" за золотий годинник Rolex

Колишній тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон опинився в епіцентрі скандалу. 77-річного спеціаліста звинуватили у здачі матчу його команди. А також в інших махінаціях.

Інформацію про те, що Фергюсон співпрацював лише з деякими агентами, від яких отримував гроші за трансфер футболістів, озвучив агент Джузеппе Пальяра. При цьому зробив він це у розмові з журналісткою під прикриттям. Сам Пальяра є обвинуваченим у справі про корупцію в футболі, пише The Telegraph.

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За словами агента, Фергюсон отримав від нього золотий годинник Rolex ціною в 30 тисяч євро за допомогу в організації договірного матчу. При цьому не вказано, коли цей матч відбувся.

Фергюсон на чолі "Манчестер Юнайтед" у матчах проти "Ювентуса"

Фергюсон працював тренером "МанЮнайтед" з 1986 до 2013 року. За цей час МЮ та "Ювентус" зіграли між собою вісім разів. Дві перші зустрічі відбулися в сезоні 1996/97. Тоді двічі переміг "Ювентус". При цьому слід нагадати, що туринський клуб на той час був чинним володарем трофею.

В наступному сезоні 1997/98 команди знову потрапили до однієї групи. І обмінялися домашніми перемогами. Тож якщо мова про договірний матч між командами мала місце, то вона могла відбутися лише тоді. У другому турі МЮ переміг "Ювентус" вдома 3:2. І перед шостим туром, коли команди мали зіграти матч-відповідь, "манкуніанці" мали 15 очок. Вони гарантували потрапляння у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що тоді в 1/4 фіналу виходили переможці груп, а також дві найкращі команди з шести, які зайняли другі місця у своїх групах. Тож "Ювентусу" треба було обов'язково вигравати вдома. Матч закінчився мінімальною перемогою господарів, а переможний гол Індзагі забив на 84-й хвилині.

"Ювентус" у підсумку таки вийшов у чвертьфінал, набравши 12 очок. Там вони потрапили на київське "Динамо". Перший матч у Турині закінчився внічию 1:1, а в Києві хет-трик Індзагі та гол дель П'єро вивів у півфінал саме "Ювентус". За "Динамо" у цьому матчі забив Ребров. Натомість МЮ не зумів пройти бар'єр у вигляді французького "Монако".

Загалом у цьому сезоні "Ювентус" дійшов до фіналу, але поступився там мадридському "Реалу".

У сезоні 1998/99 "Манчестер Юнайтед" знову зіграв проти "Ювентуса". Правда цього разу у півфіналі Ліги чемпіонів. Матч в Манчестері закінчився внічию 1:1, а в Турині господарі до 11 хвилини були попереду 2:0. Та ще до перерви МЮ зрівняв рахунок, а за сім хвилин до кінця основного часу Коул вивів "червоних дияволів" вперед. Після цього був фінал у Барселоні, де команда у легендарному матчі обіграла мюнхенську "Баварію".

До слова: Як "Манчестер Юнайтед" здобув неймовірну перемогу над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів

У сезоні 2002/03 команди потрапили в один квартет другого групового етапу. "Манчестер Юнайтед" тоді переміг двічі.