Легендарному голу Блохіна у ворота "Баварії" 44 роки: ретро відео

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Олег Блохін
Олег Блохін / telegraf.com.ua

44 роки тому легенда "Динамо" Олег Блохін забив один зі своїх найкращих голів у кар'єрі. Блохін у Суперкубку Європи 1975 року відзначився у воротах мюнхенської "Баварії".

9-го вересня відбувся перший матч між командами. У Києві на тоді ще "Республіканському стадіоні" кияни перемогли німців з рахунком 2:0. Саме в цій грі Блохін забив свій легендарний м'яч.

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Нападник "Динамо" пройшов майже все футбольне поле наодинці. Не дочекавшись підтримки партнерів, Блохін вирішив обігрувати німців самотужки.

Одним з гравців, яких обіграв Блохін, був знаменитий німецький захисник Франц Бекенбауер. У воротах стояв не менш відомий Зепп Маєр. Та зупинити Блохіна вони не змогли.

Відео легендарного голу Блохіна

У матчі-відповіді "Динамо" здобуло перемогу в Мюнхені з рахунком 1:0 і виграло протистояння із загальним результатом 3:0.

Блохін разом з Ігорем Бєлановим та Андрієм Шевченком єдині українські в історії футболу, які вигравали "Золотий м'яч". Блохін виграв нагороду саме у 1975 році.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олег Блохін Динамо Баварія
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