Легендарні ексбоксери Володимир Кличко та Евандер Холіфілд продовжують тренуватися разом. Кличко увійшов у тренувальний табір Холіфілда, який готується повернутися у бокс.

57-річний Евандер Холіфілд опублікував в інстаграмі фото зі своєю командою, в яку входить Володимир Кличко.

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Фотографію видатний американський боксер підписав мотиваційним висловом про команду.

Ти всього лише сильний настільки, наскільки сильна команда навколо тебе,

– написав Холіфілд.

У своїй книзі "Управління викликами" 44-річний Кличко також віддав належне команді. За словами Володимира, бокс – це командна робота.

"Звичайно, врешті-решт я перебуваю на рингу один, але моя команда створила всі необхідні передумови, щоб я міг показати найкращі можливі результати на цей момент", – написав Кличко.

Холіфілд повертається у бокс