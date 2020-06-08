Легенди боксу: Кличко і Холіфілд продовжують тренуватися разом – фото
Легендарні ексбоксери Володимир Кличко та Евандер Холіфілд продовжують тренуватися разом. Кличко увійшов у тренувальний табір Холіфілда, який готується повернутися у бокс.
57-річний Евандер Холіфілд опублікував в інстаграмі фото зі своєю командою, в яку входить Володимир Кличко.
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Фотографію видатний американський боксер підписав мотиваційним висловом про команду.
Ти всього лише сильний настільки, наскільки сильна команда навколо тебе,
– написав Холіфілд.
У своїй книзі "Управління викликами" 44-річний Кличко також віддав належне команді. За словами Володимира, бокс – це командна робота.
"Звичайно, врешті-решт я перебуваю на рингу один, але моя команда створила всі необхідні передумови, щоб я міг показати найкращі можливі результати на цей момент", – написав Кличко.
Холіфілд повертається у бокс
- Американець оголосив про повернення у бокс вслід за земляком Майком Тайсоном.
- Повідомлялося, що Тайсон може зустрітися саме з Холіфілдом. Однак поєдинок буде виставковим.
- Кошти за бій Тайсон хоче спрямувати на благодійність.
- У тренувальному таборі Холіфілда з'явився Володимир Кличко. Майк Тайсон також хоче бачити у своєму таборі українського ексчемпіона світу.