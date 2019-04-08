Легенди "Динамо" жорстко відповіли екс-тренеру "Шахтаря" Луческу

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Ігор Бєланов
Ігор Бєланов / 1927.kiev.ua

Під час проведення жеребкування 1/2 фіналу Кубка України володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін та Ігор Бєланов прокоментували висловлювання колишнього тренера "Шахтаря" Мірчі Луческу з приводу Валерія Лобановського.

Луческу був не надто задоволений тим, що українець Валерій Лобановський потрапив у топ-10 найкращих клубних тренерів Європи за версією видання France Football. Сам румун опинився лише на 41-ій позиції.

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Першим слово взяв Ігор Бєланов, який виграв золотий м'яч у 1986 році.

"Хотів би попросити Мірчу Луческу, щоб він не висловлювався про Валерія Лобановського. При всій повазі до нього, це абсолютно неправильно, не робить йому честь.

Говорити про людину, якої немає, яка створила історію, як і Олег Блохін, і кожен з нас, хто якусь лепту вніс, говорити, хто краще, хто гірше – не робить йому честі.

Попросив би його, щоб він утримався в майбутньому, такі речі більше не говорив. Це неправильно, неповага до нашого тренера, це життя. Можна зробити все, що хочеш, виграти все що завгодно, але коли людину пам'ятають, поважають і цінують у нас, то хотів би попросити його вести себе більш гідно", – сказав Бєланов.

Блохін же відповів Бєланову, що Луческу "не наш" і додав, що "був би наш, ми б йому, може, дали десь".

Мірча Луческу 12 років очолював донецький "Шахтар" – з 2004 до 2016 року. З "гірниками" румун виграв 8 чемпіонств, 6 Кубків України та Кубок УЄФА 2009 року. 24 травня 2016 року очолив російський "Зеніт". Та вже через рік через незадовільні результати був звільнений. Після цього 2 серпня очолив збірну Туреччини.

У першому матчі на новій посаді програв у Києві збірній Україні у матчі кваліфікації ЧС-2018. Через незадовільні результати у матчах Ліги націй 11 лютого 2019 року Луческу було звільнено з посади наставника збірної Туреччини. Останній матч під керівництвом румунського спеціаліста Туреччина провела проти України 20 листопада 2018 року. Спочатку матч мав відбутися у Дніпрі, але на прохання Луческу гру перенесли до Туреччини. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Валерій Лобановський легендарний український тренер, який здобув славу разом з київським "Динамо". На чолі киян Лобановський 8 разів вигравав чемпіонат СРСР, 5 разів чемпіонат України, двічі здобував Кубок володарів кубків УЄФА, володар Суперкубка УЄФА та багато інших. Зі збірною СРСР у 1988 році здобув срібні нагороди чемпіонату Європи. Валерій Лобановський помер 13 травня, в "день народження" київського "Динамо" – рівно 75 років із дня заснування.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
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