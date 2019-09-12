Легенди українського футболу проведуть товариський матч у Торонто

15 вересня в Торонто футбольна збірна України серед ветеранів проведе товариський матч проти збірної українців Канади.

Поєдинок відбудеться в рамках турне легенд українського футболу, спрямованого на підтримку військових та об’єднання українців в усьому світі, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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Поєдинок Збірна України серед ветеранів — Збірна українців Канади відбудеться 15 вересня в Торонто на стадіоні Esther Shiner Stadium і розпочнеться о 18:00.

Головний тренер збірної України Анатолій Дем’яненко запросив на гру в Торонто наступних футболістів: Мирона Маркевича, Олега Собуцького, Сергія Нагорняка, Едуарда Цихмейструка, Юрія Максимова, Руслана Ротаня, Віталія Реву, В’ячеслава Свідерського, Олега Шелаєва, Віталія Самойлова, Богдана Шершуна, Миколу Іщенка, Віталія Мандзюка, Олексія Бєліка та Віктора Уляницького.

До складу суперників увійшли найкращі гравці чотирьох українських команд, які виступають у різних лігах Торонто.

Зазначимо, що всесвітнє турне футбольної збірної України серед ветеранів триває вже четвертий рік. Раніше зірки українського футболу проводили матчі та зустрічалися з діаспорою в США та Канаді, Грузії та Франції, Іспанії та Угорщині, Бразилії та Аргентині.