Легенди: Зінченко взяв інтерв'ю у Шевченка в Манчестері – фото

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Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / instagram.com/zinchenko_96

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зустрівся з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком напередодні матчу "містян" проти "Шахтаря" (1:1) в Лізі чемпіонів.

Футболіст і керманич разом відвідали стадіон "Манчестер Сіті" - "Етіхад". Саша спробував себе в ролі журналіста клубного каналу і поставив Шевченку декілька запитань.

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Світлинами з головним тренером збірної України Зінченко поділився на своїй сторінці в Instagram.


Олександр Зінченко та Андрій Шевченко / Фото: instagram.com/zinchenko_96

До слова, після нічийного результату в Манчестері "Шахтар" посідає 2 місце в турнірній таблиці групи С. Вирішальний матч групового етапу "гірники" проведуть 11 грудня проти "Аталанти".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Андрій Шевченко Манчестер Сіті – Шахтар
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