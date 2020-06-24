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Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"
сьогодні , 17:35 Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"
Софія Кулай
Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
сьогодні , 14:45 Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
Юрій Семенюк
Помер Юрій Дячук-Ставицький: що відомо про заслуженого тренера України
сьогодні , 14:19 Помер Юрій Дячук-Ставицький: що відомо про заслуженого тренера України
Софія Кулай