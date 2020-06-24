Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної Хорватії Огнен Вукоєвіч найближчим часом стане холостяком.

За інформацією видання story.hr, жінка зняла квартиру в іншому районі міста Тушканаце. Раніше Огнен виявився в епіцентрі сімейного скандалу, пригрозивши розправою дружині та її матері.

Читайте також Ексдинамівець Вукоєвіч погрожував вбити дружину: нові деталі скандалу

7 травня його доставили у відділення поліції. За неофіційною інформацією, Вукоєвіч прийшов додому п'яним і погрожував вбити дружину, її сестру і матір. Пізніше прокуратура зняла звинувачення з хорвата.

До слова, вже ексдружина Вукоєвіча Андреа у 2000 році здобула титул "Міс Хорватія". Пара побралася у 2016-му, а в тому ж році у подружжя народився син Лука.

Що відомо про Вукоєвіча?

36-річний хорватський ексфутболіст. Провів 7 років у київському "Динамо", з яким ставав чемпіоном України. Також Вукоєвіч виступав за "Динамо" Загреб, московський "Спартак", віденську "Аустрію" та інші клуби.

У 2018 році на чемпіонаті світу Вукоєвіч потрапив у скандал. Огнєн та ексгравець "Динамо" Домагой Віда присвятили Україні перемогу Хорватії над Росією у чвертьфіналі.

Після цього футболістам довелося просити пробачення, адже відео з'явилося у вільному доступі. Обидва заперечують політичний підтекст.