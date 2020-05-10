Легіонер "Динамо" розповів, чи перейде в інший клуб
Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд прокоментував чутки, що він покине київський клуб. Данського футболіста пов'язують з турецьким "Трабзонспором".
У своєму інстаграмі Дуелунд закликав не вірити у трансферні чутки, повідомляє 24 канал.
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Гравець переконує, що його майбутнє у Києві.
"Не вірте всьому, що читаєте. Моє майбутнє у Києві", – написав Дуелунд в інстаграмі.
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Турецьке видання Fotospor повідомило, що "Динамо" начебто готове продати Дуелунда. Також повідомлялося, що данський хавбек зацікавлений у тому, щоб покинути команду.
Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року з данського "Мітьюлланда" за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року.
Transfermarkt оцінює хавбека у 2,4 мільйона євро.
У сезоні 2019/20 півзахисник провів лише 4 матчі за першу команду.
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