Легіонер "Динамо" розповів, чи перейде в інший клуб

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд прокоментував чутки, що він покине київський клуб. Данського футболіста пов'язують з турецьким "Трабзонспором".

У своєму інстаграмі Дуелунд закликав не вірити у трансферні чутки, повідомляє 24 канал.

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Гравець переконує, що його майбутнє у Києві.

"Не вірте всьому, що читаєте. Моє майбутнє у Києві", – написав Дуелунд в інстаграмі.



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Турецьке видання Fotospor повідомило, що "Динамо" начебто готове продати Дуелунда. Також повідомлялося, що данський хавбек зацікавлений у тому, щоб покинути команду.

Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року з данського "Мітьюлланда" за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року.

Transfermarkt оцінює хавбека у 2,4 мільйона євро.

У сезоні 2019/20 півзахисник провів лише 4 матчі за першу команду.

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