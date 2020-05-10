24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Легіонер "Динамо" розповів, чи перейде в інший клуб

- Читать новость на русском
Міккель Дуелунд
Міккель Дуелунд / fcdynamo.kiev.ua

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд прокоментував чутки, що він покине київський клуб. Данського футболіста пов'язують з турецьким "Трабзонспором".

У своєму інстаграмі Дуелунд закликав не вірити у трансферні чутки, повідомляє 24 канал.

Читайте також Ексдинамівець Вукоєвіч погрожував вбити дружину: нові деталі скандалу

Гравець переконує, що його майбутнє у Києві.

"Не вірте всьому, що читаєте. Моє майбутнє у Києві", – написав Дуелунд в інстаграмі.


Скриншот

Турецьке видання Fotospor повідомило, що "Динамо" начебто готове продати Дуелунда. Також повідомлялося, що данський хавбек зацікавлений у тому, щоб покинути команду.

Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року з данського "Мітьюлланда" за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року.

Transfermarkt оцінює хавбека у 2,4 мільйона євро.

У сезоні 2019/20 півзахисник провів лише 4 матчі за першу команду.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Динамо Трансфери Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій
сьогодні , 14:32 Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій
Михайло Гема
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
сьогодні , 10:35 Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
Михайло Гема
Ломаченко привітав ветеранів з Днем Перемоги зворушливим віршем: відео
9 травня , 16:22 Ломаченко привітав ветеранів з Днем Перемоги зворушливим віршем: відео
Юрій Семенюк