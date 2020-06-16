Грузинський захисник донецького "Шахтаря" Давид Хочолава вдруге одружився. Обраницею футболіста стала фіналістка конкурсу краси "Міс Україна-2016" Юлія Сидоренко.

Фото з весілля 22-річна модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться також Супряга розірвав відносини з подругою-красунею

"Чоловік, спасибі тобі за щасливих нас. Я люблю тебе", – написала під одним з фото дружина.

У поточному сезоні 27-річний Давид Хочолава провів 12 матчів. В Україні грузин також відомий завдяки виступам за одеський "Чорноморець".

Хочолава виступає за "Шахтар" з 2017 року. За цей час він став у складі гірників дворазовим чемпіоном і володарем Кубка України.

Що відомо про Юлію Сидоренко

Про обраницю 27-річного футболіста відомо, що свого часу красуня входила у топ-50 найкрасивіших дівчат України, а в 2016-му стала фіналісткою конкурсу "Міс Україна". Кохана Давида з дитинства займається спортом і живописом, вчилася в коледжі архітектури, будівництва та дизайну на архітектора.

Це вже другий шлюб Хочолави за останні два роки. У травні 2018-го футболіст, який свого часу виступав за "Чорноморець", одружився з одеситкою Аліні, але вже в грудні минулого року Давид опублікував фотографію, на якій під час відпустки в Парижі красувався на тлі Ейфелевої вежі з Юлією.

До речі, нова обраниця легіонера "Шахтаря" частенько балує підписників відвертими знімками в Instagram.