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Легіонер "Динамо" поскаржився європейським ЗМІ на величезні штрафи в Україні

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Ібрагім Каргбо / ФК "Динамо"

Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо розповів, що залишився в Києві під час карантину.

Каргбо в інтерв'ю Het Nieuwsblad розповів про життя в Україні в умовах карантину.

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Я залишився в Києві, зараз не можу покинути країну, як і моя подруга з Нідерландів. На щастя, ми все ще можемо виходити на вулицю по двоє. Вам просто потрібно взяти з собою паспорт і маску, інакше заплатите штраф в розмірі 600 доларів.

У нинішньому сезоні я вже грав за "Руселаре" і "Льєрс" до того, як підписав контракт з Динамо взимку, тому я не мав права грати в офіційних матчах. Також продовжую реабілітацію після травми коліна,
– сказав Каргбо.

В Україні введено карантин через пандемію коронавірусу до 24 квітня включно. За порушення режиму самоізоляції в Україні штрафують на 17 тисяч гривень.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Коронавірус COVID-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Динамо
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