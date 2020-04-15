Легіонер "Динамо" поскаржився європейським ЗМІ на величезні штрафи в Україні

Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо розповів, що залишився в Києві під час карантину.

Каргбо в інтерв'ю Het Nieuwsblad розповів про життя в Україні в умовах карантину.

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Я залишився в Києві, зараз не можу покинути країну, як і моя подруга з Нідерландів. На щастя, ми все ще можемо виходити на вулицю по двоє. Вам просто потрібно взяти з собою паспорт і маску, інакше заплатите штраф в розмірі 600 доларів.



У нинішньому сезоні я вже грав за "Руселаре" і "Льєрс" до того, як підписав контракт з Динамо взимку, тому я не мав права грати в офіційних матчах. Також продовжую реабілітацію після травми коліна,

– сказав Каргбо.

В Україні введено карантин через пандемію коронавірусу до 24 квітня включно. За порушення режиму самоізоляції в Україні штрафують на 17 тисяч гривень.

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