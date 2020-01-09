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Легіонер "Динамо" пожалівся, що клуб не дає згоди на трансфер

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Дерліс Гонсалес / 24 канал

Футболіст "Динамо" Дерліс Гонсалес вважає, що київський клуб перешкоджає його трансферу в парагвайський клуб "Олімпія Асунсьйон". Гравець висловив сподівання, що зможе перейти у колишній клуб до завершення трансферного вікна.

Наразі 25-річний Гонсалес виступає на правах оренди за бразильський "Сантос". Його оренда чинна до літа 2020 року.

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Парагваєць відкрито заявляє, що хоче повернутися в "Олімпію", за яку виступав у 2014 році.

Всі знають, що я хочу грати за "Олімпію Асунсьйон". У "Сантосі" це знають, у "Динамо" це знають. Сподіваюся, що ми розберемося з цим до закриття трансферного вікна. У "Динамо" знають, що із "Сантосом" та "Олімпією Асунсьйон" вже все залагоджено,
– цитує Гонсалеса Fox Sports.

Зважаючи на те, що Гонсалес належить "Динамо", то саме київський клуб вирішує, чи продавати Дерліса в іншу команду.

За попередньою інформацією, "Динамо" отримало пропозицію по Гонсалесу в розмірі 3,5 мільйона євро.

Втім, київським клуб відмовився продавати парагвайця. У "Динамо" начебто хочуть вторгувати 5 мільйонів євро за 50% прав на Дерліса.

У парагвайській "Олімпії" заявили, що не можуть дозволити собі трансфер Гонсалеса за такі гроші.

У сезоні 2018/2019 Гонсалес зіграв за "Сантос" 18 матчів. У його активі тільки один гол.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо
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