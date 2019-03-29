Легіонер "Динамо" відмовляється покидати клуб: названо несподівану причину

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Вітор Буено
Вітор Буено / fcdynamo.kiev.ua

Бразильський півзахисник київського "Динамо" Вітор Буено не планує повертатися у "Сантос", де грав до того, як переїхав в Україну.

Футболіст, який не отримує ігрову практику в Києві, не готовий відмовлятися від зарплати в "Динамо" заради повернення в Бразилію, повідомляє Gazeta Esportiva.

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"Сантос" пропонує йому радикальне зниження зарплати, що не влаштовує футболіста.

Бразилець орендований у "Сантоса" до літа 2020 року. Водночас "Сантос" орендував у киян парагвайця Дерліса Гонсалеса й хоче викупити гравця.

У цьому сезоні Буено відіграв у всіх турнірах всього три матчі за "Динамо", не відзначившись результативними діями.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Трансфери
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